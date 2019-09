Viele kleine Flugmodelle begeistern in Sülfeld die Zuschauer

Die Modellflugsparte des Aero-Clubs Wolfsburg hat am vergangenen Sonntag zum Tag der offenen Tür auf dem eigenen Modellflugplatz bei Sülfeld eingeladen. Laut Mitteilung war laut Mitteilung eine Vielzahl von unterschiedlichen Flugmodellen auf dem Modellflugplatz nördlich des Mittellandkanals bereitgestellt. Es war ein Programm aus leichten Segelflugmodellen, Hubschraubermodellen bis hin zu Großmodellen zusammengestellt worden. Von dem Angebot, selber ein Flugmodell per Fernsteuerung zu fliegen, wurde vornehmlich von den jüngeren Besuchern Gebrauch gemacht, die sich dabei sichtlich begeistert zeigten, aber auch eingestanden, dass es schwieriger sei, als sie es sich vorgestellt hatten. Aber es stand ja ein erfahrener Modellfluglehrer zur Seite, der immer rechtzeitig das Trainermodell in eine sichere Fluglage zurücksteuerte.

Großes Interesse fand auch die seit einigen Jahren im Aero-Club Wolfsburg betriebene neue Modellflugkategorie des Drone Racing, bei der mehrere kleine Multicopter gleichzeitig über einen Hinderniskurs aus Toren und Pylonen gesteuert werden müssen. Die Multicopter sind mit einer in Flugrichtung ausgerichteten Videokamera ausgerüstet, deren Bild den Piloten auf ihre Videobrille übertragen wird. Die Zuschauer konnten die Rennen mit vier Piloten auf einem großen Monitor verfolgen, auf welche die Video-Bilder der Drohnen übertragen wurden.

Die interessierten Besucher konnten die am Boden ausgestellten Flugmodelle genauer betrachten und sich die Bauweise und Technik von Vereinsmitgliedern erklären lassen. Als besonderer Höhepunkt wurden den Zuschauern rasante Vorführungen mit Elektro-Hubschraubern gezeigt. Der spontane Applaus der Zuschauer zeigte, dass sie so etwas nicht für möglich gehalten hatten. Leider ließ am Nachmittag der Besucherstrom abrupt nach, vermutlich infolge des sich verschlechternden Wetters, so dass es zu einem frühen Ende dieser aus Sicht des Vereins trotzdem erfolgreichen Veranstaltung kam.