Brandstiftung: 1800 Euro Geldstrafe für Wolfsburger

Eine noch glimmende Zigarette verursachte am 27. März um 14.15 Uhr einen Brand auf der Dachterrasse eines Einfamilienhauses in Reislingen. Der Sachschaden belief sich auf 15.000 Euro. Ein 31-jähriger Wolfsburger musste sich am Dienstag wegen fahrlässiger Brandstiftung vor dem Wolfsburger...