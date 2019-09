Nachwuchs programmiert im Phaeno kleine Robotertierchen

Mit einem Aktionstag beteiligte sich das Phaeno an diesem „Super-Sonntag“ in Wolfsburg. In der Erfinderwerkstatt hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, Robotertierchen selbst zu programmieren. „Wir geben den Besuchern kleine Handgriffe zum Thema Programmieren mit auf den Weg“, berichtete...