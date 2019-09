Einbrecher stehlen Schmuck und Geld im Stadtteil Teichbreite

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben am Samstag, 31. August, in der Zeit zwischen 15.30 und 23 Uhr im Stadtteil Teichbreite in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Schmuckstücke und wenig Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest, so die Polizei weiter.

Ihren Ermittlungen nach erklommen die Unbekannten den Balkon der Hochparterre-Wohnung an der Wipperstraße und brachen gewaltsam die Balkontür auf, die Bewohner waren nicht zu Hause. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich mit der Polizei Wolfsburg in Verbindung unter (05361) 46460.