Acht intelligente Mülltonnen für Wolfsburg

Auch wenn Wolfsburg durch die Initiierung von nachhaltigen Aktionen wie die Einführung von Mehrwegpfandsystemen und Co. bereits einen großen Anteil zur Müllvermeidung in der Stadt leistet, bleibt das Abfallmanagement, insbesondere in der stark frequentierten Innenstadt, ein wichtiges Thema, heißt es in einer Mitteilung der WMG. Anlässlich ihres Citymanagements startet diese gemeinsam mit der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) sowie weiteren Innenstadtpartnern aus diesem Grund nun eine Testphase zur Einführung von intelligenten Abfallsystemen. Ziel ist es, die Wolfsburger Innenstadt weiter attraktiv zu gestalten und einen Beitrag zur Sauberkeit zu leisten.

Das Abfallsystem „big belly“ der Future Street GmbH wird zu diesem Zweck ab Freitag, 30. August, testweise für drei Monate entlang der mittleren Porschestraße sowie an den Designer Outlets Wolfsburg installiert. Insgesamt acht „big bellys“ ersetzen dort dann die herkömmlichen Abfallbehälter, die für diesen Zeitraum ansprechend verschlossen werden. Das neue Abfallkonzept bietet hierbei gleich mehrere Vorteile. Durch sein größeres Volumen gegenüber herkömmlichen Müllbehältern und einem Mechanismus zur Verdichtung des Abfalls fassen die neuen Behältnisse durchschnittlich acht Mal mehr Müll als ihre Vorgänger und müssen dementsprechend wesentlich seltener entleert werden. Dies verringert die Fahrtwege merklich und schont somit die Ressourcen. Auch an stark frequentierten Tagen oder Veranstaltungen, beispielsweise dem kommenden Verkaufsoffenen Sonntag, soll die Wolfsburger Innenstadt durch das moderne Abfallsystem jederzeit sauber und gepflegt bleiben. Mittels einer innovativen Füllstandssensorik und GPS, welche stetig Echtzeitdaten an eine Online-Plattform übermitteln, kann die WAS die„bellys“ zusätzlich bedarfsgerecht entleeren. Das System wird dabei nachhaltig über eingebaute Solarmodule eigenständig mit Strom versorgt.