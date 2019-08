VfB Fallersleben will mehr Bewegung in Schulen bringen

Der VfB hat die nächste Nische für sich entdeckt: Mit seinem neuen Projekt möchte der Sportverein mehr Bewegung, Spiel und Sport in die Schulen bringen. Der Startschuss dafür fällt am Donnerstag in der Eichendorff-Grundschule, wo Übungsleiter das eigens für das Bewegungsprojekt beschaffte...