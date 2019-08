Wolfsburger des Jahres: Wählen Sie Ihre Favoriten!

Bald ist es wieder so weit: Am Freitag, 30. August, ehren die Wolfsburger Nachrichten den „Wolfsburger des Jahres“. Wer es wird – darüber können alle Leser und Nutzer nun entscheiden. Insgesamt wurden sechs Ehrenamtliche aus Wolfsburg von den Leserinnen und Lesern für den Preis vorgeschlagen. Hier lesen Sie noch einmal alle Kurzporträts, bevor Sie zur Abstimmung gelangen.

Das sind die Kandidaten für den „Wolfsburger des Jahres 2019“:

Sie holt aussortierte Hennen in Freiheit: Stefanie Laab vom Verein „Rettet das Huhn“

Puck hat es sich auf dem Schoß von Stefanie Laab gemütlich gemacht. Entspannt lässt sich das Huhn kraulen, knabbert am Rocksaum und gibt wohlige Laute von sich. Normalerweise wäre für das einjährige Tier in etwa sechs Monaten die Zeit der Schlachtung gekommen. Denn eigentlich sollte es als Legehenne in einem Eierlegebetrieb sein Dasein fristen, bis die Legeleistung nachlässt. Stattdessen genießt Puck ihr Leben bei der Mörserin, die mit dem Verein „Rettet das Huhn“ Jahr für Jahr Tausende Hennen vor der Schlachtung bewahrt. Anfangs waren es vier gerettete Hühner, die die Grundschullehrerin 2012 zu sich nahm. Im selben Jahr schloss sie sich zusammen mit ihrer Kollegin Jennifer Breit der 2007 gegründeten Initiative „Rettet das Huhn“ an, die sich für die Rettung und private Weitervermittlung ausgestallter Legehennen einsetzt. Zunächst als Vermittlerin, mittlerweile auch als Ansprechpartnerin für Niedersachsen und als Vorsitzende des inzwischen bundesweit aktiven Vereins.

Wolfsburger des Jahres: Kandidatin Stefanie Laab, Bundesvorsitzende des Vereins "Rettet das Huhn". Foto: Sebastian Priebe / regios24

In der Brandnacht wird er zum Lebensretter: der Detmeroder Marcel Becker

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bonhoefferstraße in Detmerode starb ein Bewohner, andere wurden zum Teil schwer verletzt. Marcel Becker wurde in der Nacht des 14. Juni zum Lebensretter. Der 43-Jährige holte seine bewusstlose Nachbarin aus der brennenden Wohnung und rettete ihr damit das Leben. Für seinen selbstlosen Einsatz wurde Becker von unseren Lesern als Kandidat für unseren Preis „Wolfsburger des Jahres“ vorgeschlagen. Auch zwei Monate nach dem verheerenden Feuer vergeht kein Tag, an dem Becker nicht an die schrecklichen Ereignisse erinnert wird. „Ich werde immer wieder auf den Brand angesprochen“, erzählt Becker. Außerdem musste er häufiger in die alte Wohnung, um persönliche Gegenstände herauszuholen. „Hinterher gehe ich immer sofort unter die Dusche, weil ich das Gefühl habe, der Rußgeruch klebt an meinem Körper und in den Haaren.“

Marcel Becker steht vor dem Haus in der Bonhoefferstraße. Er wohnte mit Frau und Kind in der obersten Etage. In der Wohnung darunter brach das Feuer aus. Er steht zur Wahl für den Wolfsburger des Jahres 2019. Foto: Helge Landmann

VfL-Sprinttrainer mit Ausdauer: Übungsleiter Werner Morawietz

Rund 50 Jahre in ein und demselben Ehrenamt, eine solche Ausdauer ist selten. Auch Morawietz, 1943 in der damaligen „Stadt des KDF-Wagens“ zur Welt gekommen, würde nicht von sich behaupten, dass er ausdauernd ist. „Meine Spezialdisziplin waren die 100 Meter, alles über 400 Meter war mir zu anstrengend.“ So gut wie seine späteren Schützlinge war Morawietz nicht, eher „ein durchschnittlicher Sprinter“, sagt er. Doch aus dem durchschnittlichen Sprinter wurde ein überdurchschnittlicher Coach: Von der Pike auf lernte Morawietz das Trainer-Einmaleins der Leichtathleten, bis er die A-Lizenz in der Tasche hatte. Die Erfolge seiner Sportler hielten ihn bei der Stange. Nicht selten ging es für ihn direkt von der Arbeit auf die Laufbahn am Elsterweg. „Ich habe eine sehr tolerante Frau, die mich immer unterstützt hat.“

Leichtathletik: VfL-Trainer Werner Morawietz – er ist für den Wolfsburger des Jahres 2019 nominiert. Foto: regios24/Joachim Mottl

Mit ihr kommen Rollstuhlfahrer rum: Irina Karwehl widmet ihre Zeit dem Marisa-Mobil

Seit mehr als fünf Jahren engagiert sich Irina Karwehl dafür, dass Rollstuhlfahrer hinkommen, wohin sie wollen. Die 54-jährige Fallersleberin koordiniert die Einsätze des Marisa-Mobils. Wie sie erklärt, fuhr die Ehefrau des ehemaligen VW-Vorstandsvorsitzenden Professor Carl Hahn mit dem Fahrzeug, als sie auf einen Rollstuhl angewiesen war. Im Gedenken an sie stellte die Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung den Wagen 2014 dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung: Auf dass künftig andere Menschen damit „etwas leichter durchs Leben fahren“ würden. Irina Karwehl und ihre sechs Mitstreiter halten den Wagen in Schuss, Karwehl koordiniert die Einsätze - und steuert das Marisa-Mobil gelegentlich auch selbst. Meistens leihen sich zwar Angehörige das Marisa-Mobil. Aber manche Rollstuhlfahrer haben keine Familienmitglieder oder Freunde, die willens oder in der Lage sind, sie zu fahren.

Irina Karwehl - sie steht zur Wahl für den Wolfsburger des Jahres 2019. Foto: regios24/Helge Landmann Foto: Helge Landmann

Erste Hilfe für die Seele in extremer Lage: Hannelore Seeleke ist Notfallseelsorgerin

„Das Leben geht ja weiter. Es geht nur anders weiter. Wir sind für Menschen in Extremsituationen da, deren Dasein von einer Sekunde auf die nächste aus den Angeln gehoben wird“, sagt Hannelore Seeleke. Die 61-jährige Wolfsburgerin ist Notfallseelsorgerin. Sie ist für den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis im Einsatz, wie ihre Mitstreiter ehrenamtlich. Warum will sie das, manchmal zu nachtschlafender Zeit rausgeklingelt werden, um wildfremden Menschen bei schweren Verkehrsunfällen, Bränden, Unglücken aller Art beizustehen? „Weil es notwendig ist. Weil man mittlerweile weiß, wie entscheidend die ersten Momente nach einem Unglück sind“, lautet ihre Antwort. Und ja - auch, weil ihr diese Arbeit eine Menge gibt. „Wenn ich dann gehe und die Betroffenen sagen: Es ist gut, dass Sie da waren, dann reicht das meistens schon aus. Und wenn nicht, dann weiß ich doch, dass es richtig ist, niemanden in Ausnahmesituationen allein zu lassen.“

Notfallseelsorgerin Hannelore Seeleke steht zur Wahl für den Wolfsburger des Jahres 2019. Foto: regios24/Anja Weber Foto: Anja Weber

Stadtbrandmeister mit über 40 Dienstjahren: Helmut von Hausen

Ihre Pieper können am frühen Morgen losgehen, während der Arbeit, spät in der Nacht, an Fest- und Feiertagen, in der Freizeit. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren retten, löschen, bergen, schützen - und sie alle gemeinsam sind Kandidaten für den „Wolfsburger des Jahres“. In den vergangenen Tagen waren sie unterwegs, um mehrere Teiche mit Pumpen und Spritzen zu belüften und so dem Fischsterben Einhalt zu gebieten. „Wir versuchen die Natur zu retten. Dafür bekommen wir großen Zuspruch aus der Bevölkerung“, freut sich Helmut von Hausen, Wolfsburgs Stadtbrandmeister und damit oberster Vertreter der Wehren. Er selbst ist seit 1976 aktiv und beschreibt sich selbst mit den Worten: „Ich bin mit der Freiwilligen Feuerwehr groß geworden.“

Stadtbrandmeister Helmut von Hausen. Foto: privat

