Sommerliche Landpartie am Schloss Wolfsburg startet Donnerstag

Vom 15. bis 18. August veranstaltet die Messen & Ausstellungen Rainer Timpe GmbH mit Unterstützung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Sommerliche Landpartie auf Schloss Wolfsburg. Das diesjährige Motto lautet: „Im Zauber der Farben“. Dabei wird die historische Anlage mit rund 140 Ausstellern und vielen stilvoll geschmückten weißen Pagodenzelten in eine farbenfrohe Wohlfühloase verwandelt, heißt es in einer Mitteilung der WMG.

Ein besonderes Angebot gilt für den Eröffnungstag: Das Partnerticket für zwei zum Preis von 10 Euro. Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG, erklären: „Die Frühlings-Landpartie im April überzeugte bereits tausende Besucher mit einem vielfältigen Angebot aus dem Bereich Haus und Garten – im Zusammenspiel mit Gastronomie und Unterhaltung wird auch die Sommerliche Landpartie erneut für ein besonderes Flair rund um das Schloss Wolfsburg sorgen.“

In den Schloss-Räumen und rund um die Anlage bieten ausgesuchte und bunt gemischte Aussteller wieder verschiedene Produkte an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Gartenfloristik, Accessoires und Dekorativem für Haus und Garten, aber auch Mode, Schmuck, duftende Seifen und Kräuter, Bilder und Kunst werden angeboten, wie es in der Mitteilung heißt.

Zudem wird ein Rahmenprogramm geboten. Mit dabei ist wieder der beliebte Walk-Act der niederländischen Gänsekapelle, außerdem lässt die Horus-Falknerei mit ihren Falken, Adlern und Bussarden das mittelalterliche Leben aus der Zeit des Hohenstaufen-Kaisers Friedrich II. auferstehen.

Auch für die musikalische Begleitung ist gesorgt: Aus Wolfsburg kommt mit Oboe und Gitarre das Duo Emotion. Sein Repertoire reicht von Klassik über gut hörbaren Jazz bis zu Brazil Elektro. Wieder mit dabei ist das Folk-Duo Panama Red, das schon auf der Expo 2000 in Hannover glänzte und laut WMG-Mitteilung zu den bestens einer Art in Deutschland zählt. Überall am Samstag und Sonntag auf der Landpartie zu hören: das Quartett Tuba Libre mit seinem hinreißenden Dixie-Sound. Sehr beliebt ist auch das Trio Die kleine Dorfkapelle mit Swing und vielen Evergreens.

Was auf der Landpartie nicht fehlen darf: regionale Spezialitäten, hervorragende Weine von ausgezeichneten Winzern, Flammkuchen und Gegrilltes, Süßes und Würziges, Kaffeespezialitäten und Kuchen und Torten.

Die Sommerliche Landpartie Schloss Wolfsburg ist von Donnerstag, 15. August, bis Sonntag, 18. August, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.





Der Eintritt kostet am Donnerstag für Paare 10 Euro, von Freitag bis Sonntag gibt es Einzeltickets für 10 Euro. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Hunde dürfen angeleint mitgenommen werden. red