Schönste Gartenparzelle in Wolfsburg gesucht

Der Fachberater beim Bezirksverband der Kleingärtner, Jürgen Prabutzka, war am Sonntagvormittag im Westersieck unterwegs. Zusammen mit seinen Kollegen Ralf Kuhwald und Bernd Mex nahm er drei Parzellen der Kolonie besonders in Augenschein. Deren Pächter haben sich für die Teilnahme an der Gartenolympiade beworben. Begleitet wurde die Kommission beim Gang durch die Gartenanlage vom Vereinsvorsitzenden Jürgen Meyer. „Unsere Anlage wurde...