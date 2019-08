67-Jähriger fährt in Wolfsburg mit 2,81 Promille Auto

Die kontrollierenden Polizisten konnten den Autofahrer anhalten und stellten einen Wert von 2,81 Promille fest. Dies rühre allerdings nur von zwei Piccolo-Flaschen Sekt her, gab der Beschuldigte dazu an.

Brücke in Richtung Innenstadt, als er von einem aufmerksamen Mitbürger dabei beobachtet wurde, wie er beim Warten an einer Ampel augenscheinlich Alkohol hinter dem Steuer genoss. Die Handlung war laut Mitteilung der Polizei so auffällig gewesen, dass es dem Zeugen sogar über seinen Rückspiegel aufgefallen sei. Die kontrollierenden Polizisten konnten den Autofahrer anhalten und stellten einen Wert von 2,81 Promille fest. Dies rühre allerdings nur von zwei Piccolo-Flaschen Sekt her, gab der Beschuldigte dazu an. Die Polizisten stellen den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. red