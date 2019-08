Fürstenwalder Kantorei präsentiert in Sülfeld breites Repertoire

„Großer Gott wir loben dich...“ schallte es am Freitagabend durch die St.-Markus-Kirche in Sülfeld. Die Kinder- und Jugendkantorei aus Fürstenwald an der Spree lieferte die tragenden Stimmen. Die Besucher des Konzerts waren jedoch gebeten, sich ebenfalls in das Singen dieses bekannten Chorals von...