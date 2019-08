Wolfsburger Professor Karl Ulrich Petry ist Top-Mediziner

Professor Karl Ulrich Petry, Chefarzt der Frauenklinik im Klinikum Wolfsburg, ist erneut von der Zeitschrift „Focus“ als „Topmediziner 2019 für Brustkrebs und gynäkologische Tumore“ ausgezeichnet worden. Das teilt das Klinikum mit. Professor Petry erhält diese Auszeichnung bereits zum zehnten Mal. Die „Focus“-Ärzteliste gilt als die renommierteste in Deutschland. Die nächsten Mediziner mit dieser Auszeichnung finden sich laut Mitteilung erst in Hannover, Göttingen und Magdeburg. Die Nominierung beruht auf den Ergebnissen einer unabhängigen Datenerhebung. Die Empfehlungen von Fachkollegen, Bewertungen von Patientinnen und Selbsthilfegruppen, wissenschaftliche Publikationen sowie die Auswertung der wichtigsten Foren und Arztbewertungsportalen zählen zu den Kriterien, um in die „Focus“-Liste zu gelangen. Ein unabhängiges Recherche-Institut ermittelte unter Chef- und Oberärzten, Klinikdirektoren und niedergelassenen Ärzten, welche Kollegen sie in ihrem Fachgebiet empfehlen können. Nur Mediziner mit besonders vielen Kollegenempfehlungen kommen in die nähere Auswahl für die „Focus“-Liste.

„Der ,Focus’ verleiht die Auszeichnung zwar an einzelne Ärzte, gerade in der Krebsbehandlung werden aber in Wahrheit Netzwerke und Krebszentren ausgezeichnet. Eine optimale Behandlung von Krebskranken gelingt nur mit einem sehr qualifizierten und aufeinander abgestimmten Team. Deshalb sind wir sehr stolz, dass wir seit vielen Jahren auf Augenhöhe mit bekannten Universitätskliniken in dieser Liste geführt werden“, sagt Petry. 2019 werden circa 500 Frauen mit Brustkrebs oder einer gynäkologischen Krebserkrankung im Klinikum Wolfsburg versorgt.