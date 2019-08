WBO? Verwirrung um neues Wolfsburger Kennzeichen

Leser Detlef von Zalewski meldete sich am Donnerstag mit einer kuriosen Geschichte in der WN-Redaktion. Er präsentierte auf seinem Handy ein Foto von einem Autokennzeichen und fragte spitz: „Hat Wolfsburg etwa ein neues Kennzeichen bekommen?“ Das Foto von einem Taxi bei der Markthalle hatte er kurz zuvor aufgenommen. Das Kennzeichen beginnt mit: „WBO“. Er berichtete, er habe den Fahrer darauf hingewiesen, der wohl bislang nichts bemerkt hatte. Dieser berichtete, er habe die Kennzeichen erst zwei Stunden zuvor in der Zulassungsstelle abgeholt. Die Stadt bestätigte den Fall – weder beim Drucken des Schilds, noch bei der Übergabe im Amt sei jemanden was aufgefallen.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder