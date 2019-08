3,44 Promille – Polizei erwischt Radfahrer in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Polizei wurde am Mittwochabend zu einer Rauferei in der Laagbergstraße gerufen. Ein Beteiligter kam stark alkoholisiert mit dem Rad zum Ort.

Die Polizei ist am Mittwochabend aufgrund von Streitigkeiten zur Schlichtung in die Laagbergstraße gerufen worden. Vor einem dortigen Lebensmittelmarkt waren sich drei hitzköpfige Personen in die Haare geraten, heißt es in einer Meldung. Während die Beamten die Lage beruhigten und die Streithähne trennten, wurde bekannt, dass ein 35 Jahre alter Beteiligter stark alkoholisiert mit dem Fahrrad zum Ort gekommen war. Zeugen meldeten sich und bestätigten die Fahrt des 35-Jährigen. Die Polizei bot dem Mann einen Atemalkoholtest an, der 3,44 Promille erbrachte. Daraufhin wurde dem 35-Jährigen im Klinikum eine Blutprobe entnommen.