Feuerwehr löscht Sperrmüll-Brand in Fallersleben

„Feuer 1“ war das Alarmstichwort für die Ortsfeuerwehr Fallersleben in der vergangenen Nacht. Passanten hatten Feuerschein im Bereich der Hafenstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte wurden gegen Mitternacht durch die integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg alarmiert. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug, besetzt mit neun ehrenamtlichen Kräften unter der Leitung von Zugführer Olaf Koch, rückte laut Mitteilung binnen weniger Minuten aus. Da die genaue Lage der Einsatzstelle zunächst unklar war, erkundeten zwei Trupps zu Fuß das Umfeld im Bereich der Kreuzung Hafenstraße und Weyhäuser Weg. Nach kurzer Suche wurde die Brandstelle an der Zufahrt zum ehemaligen Klärwerk Fallersleben gefunden. Hier stand Sperrmüll in Flammen. Mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung löschte ein Trupp die Flammen. Warum der Sperrmüll in Brand geraten war, ist bislang unklar. Die ebenfalls alarmierte Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Für die Fallersleber Kräfte war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.