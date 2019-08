Wolfsburgs beliebtestes Freibad liegt in Fallersleben

Das Freibad Fallersleben ist Wolfsburgs beliebtestes Freibad. Das hat eine Auswertung von Online-Gästerezensionen durch das Verbraucherportal Testberichte.de ergeben. In seinem zweiten Freibad-Ranking belegt das Bad am Windmühlenberg Platz 86, das Freibad Almke Platz 127 und das VW-Bad den 161. Platz. Berücksichtigt wurden fast 139.000 Google-Rezensionen zu 412 Freibädern in Deutschland. Die Datenerhebung fand vom 18. bis 30. Juli...