Unbekannte stehlen Motorrad von Parkplatz in Wolfsburg

Eine matt-schwarz lackierte Kawasaki Z1000 haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmittag, 13.30 Uhr, von einer frei zugänglichen Parkpalette in der Cottbuser Straße entwendet. Der 33 Jahre alte Eigentümer hatte seine sieben Jahre alte Maschine am Samstag dort ordnungsgemäß gesichert dort abgestellt. Am Montag war sie verschwunden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib der Maschine geben können, mögen sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460, melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder