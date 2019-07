Den Führerschein einer 33-Jährigen stellte die Polizei am Samstag gegen 1.30 Uhr in Wolfsburg sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille.

1,33 Promille – Polizei stoppt Autofahrerin in Wolfsburg

Zu tief ins Glas geschaut hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine 33-jährige Braunschweigerin, die mit ihrem Seat gegen 1.30 Uhr in Wolfsburg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten Beamte laut Polizei deutlichen Alkoholgeruch in dem mit vier Frauen besetzten Seat fest. Entgegen der Angaben der 33-jährigen, sie habe doch nichts getrunken, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,33 Promille. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.