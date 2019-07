Lebensfreude beim Tanzfest im Wolfsburger Föhrenkrug

Trotz der Hitze tummelten sich beim vierten Tanzfest in der Caritas-Begegnungsstätte im Wolfsburger Föhrenkrug mehr als 50 Tanzinteressierte auf der Tanzfläche. Sie sei beim ersten Mal dabei und habe so etwas nie erlebt, meinte eine Teilnehmerin, heißt es in einer Mitteilung. Eine andere pflegende Angehörige hatte ihren schwerstbehinderten Ehemann mitgebracht und war am Ende der Veranstaltung entschlossen, sich künftig auch selber einmal etwas zu gönnen: einen Tanztermin pro Woche.

Tanzen bedeute für viele Angehörige der älteren Generation eben so viel mehr als nur Bewegung, meinte Tanzpädagogin Marlis Oehme und zeigte sich hochzufrieden mit dem Veranstaltungsverlauf. „Ich bin begeistert und berührt von so viel sprühender Tanzfreude und Lebenslust hier im Saal!“ Zum Erfolg der Veranstaltung habe sicher auch der leckere hausgebackene Kuchen und der gute Service der Gastronomie im Föhrenkrug beigetragen.