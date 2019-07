Jugendbuchautor liest in Wolfsburgs Gesamtschule

Von einer abenteuerlichen Reise von fünf Jugendlichen handelt das Buch „Train Kids“, das Autor Dirk Reinhardt in der IGS vorstellte.

Kurz vor den Ferien stellte der bekannte Jugendbuchautor Dirk Reinhardt seinen Roman „Train Kids“ den Schüler der siebten Klassen in der Mediathek der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule vor.

„Train Kids“ ist die Geschichte einer abenteuerlichen, 3000 Kilometer lange Reise von 5 Jugendlichen aus den armen Ländern Mittelamerikas. Ihr Ziel ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Ort an dem der Donald Trump seine Mauer bauen möchte, heißt es in einer Mitteilung. Als Transportmittel dienen ihnen dabei die Dächer langsam fahrender Güterzüge. Eindrücklich schildert der Autor dabei, wie es in der Mitteilung weiter heißt, Begebenheiten von seiner Recherchereise quer durch Mexiko. Von seinen Begegnungen mit den „echten“ Train Kids, mit denen er nächtelang das Lager unter freiem Himmel geteilt hat.

Von einem Schweizer Mönch, der tagtäglich das mexikanische Gesetz bricht, weil er jugendlichen Migranten Obdach und Nahrung bietet und von seinen Begegnungen mit den korrupten mexikanischen Behörden, die jugendliche Migranten oft nicht beschützen, sondern ausrauben und misshandeln.

Im Anschluss an seinen Vortrag nahm sich Reinhardt die Zeit, ausführlich auf die zahlreichen Fragen der Schülereinzugehen.