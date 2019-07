Handgefertigte Puppen fürs Klinikum Wolfsburg

Helga Claus ist eine ehemalige Patientin des Klinikums Wolfsburg und wollte etwas von ihren positiven Erfahrungen an das Klinikum zurückgeben. In Absprache mit der Patientensprecherin Ursula Knaack und der Psychosomatik der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin entstand das sogenannte Puppenprojekt. Hierfür nähen Helga Claus, Barbara Hübner, Martina Thiemann und Martha Piepkorn für die Patienten der psychosomatischen Kinderklinik therapeutisch einsetzbare Puppen. Die Frauen überreichten laut Klinikum die ehrenamtlich handgefertigten Puppen nun als Spende an die Psychosomatik. Die Nähgruppe wird auch in Zukunft weitere Puppen für die Psychosomatik anfertigen. Finanzielle Mittel für den Stoff und das Material werden von dem Förderverein des Klinikums Wolfsburg zur Verfügung gestellt. Die handgefertigten Puppen werden für therapeutische Zwecke in der Psychosomatik eingesetzt und dienen den Kindern und Jugendlichen als Bezugsobjekt. Das therapeutische Puppenspiel wird als Therapieform gewählt.

