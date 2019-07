Wolfsburger Buslinien 211 und 170 fahren Umleitungen

Wolfsburg. Nächste Woche fährt die Linie 211 die Haltestelle „Autostadt“ nicht an. Die Linie 170 hält nicht in „Kästorf West“, „Holzkampe“ und „Kästorf Ost“

Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH informiert, dass die Linie 211 von Montag, 29. Juli bis voraussichtlich Freitag, 2. August, eine Umleitung fährt. Aus diesem Grund kann die Haltestelle „Autostadt“ nicht bedient werden. Das betrifft drei Fahrten morgens zur IT-City und am Nachmittag wieder zurück. Die VLG-Linie 170 fährt in dieser Zeit die Haltestellen „Kästorf West“, „Holzkampe“ und „Kästorf Ost“ nicht an. Die Umleitungsstrecke der Buslinien 170 wird ab sofort auf der Homepage www.vlg-gifhorn.de einzusehen sein. Der Grund für die Umleitung sind laut Mitteilung die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 188.