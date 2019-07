Landgericht schickt Wolfsburger nach Mordversuch in Psychiatrie

Irgendwie waren sich alle Prozessbeteiligten am Ende einig. Staatsanwältin Charlotte Wieneke drückte es in ihrem Plädoyer so aus: „Dieser Mann ist für die Allgemeinheit brandgefährlich“.

Im Dezember 2018 hatte der in Wolfsburg lebende, 23-jährige Syrer seinem Vermieter, als dieser in der Mietwohnung in der Nordstadt einen defekten Toiletten-Spülkasten kontrollierte, hinterrücks ein Messer zwischen Hals und Schulter gerammt. Der vierte Halswirbel brach, das Rückenmark des Vermieters wurde verletzt aber nicht durchtrennt.

Wieneke beantragte deshalb am Mittwoch im Prozess vor der 9. Kammer des Schwurgerichts am Landgericht Braunschweig die dauerhafte Unterbringung des 23-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus – ohne Bewährung für diese Maßregel. Denn, so die Staatsanwältin, „weitere erhebliche Taten sind denkbar, Opfer könnte jeder werden“.

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Ralf-Michael Polomski folgte dem Antrag, den 23-Jährigen dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Am Vorsatz des Tötungsversuchs bleiben indes Zweifel, so Polomski, auch die Frage nach Heimtücke stelle sich nicht. Der Grund: Der 23-Jährige leidet an paranoider Schizophrenie. „Sie waren bei der Tat schuldunfähig“, stellte der Vorsitzende Richter fest.“

Die Frage, ob der Mann den Tod des Vermieters herbeiführen wollte, habe sich in der Verhandlung nicht beantworten lassen. Einzig zwei am Tatort anwesende Zeugen hätten durch ihr beherztes Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert, so Polomski.

„Selten ist die Sachlage so klar, selten haben sich Zeugen in solcher Klarheit zum Geschehen geäußert“, sagte auch Verteidiger Andreas Zott. Er halte die Anträge der Staatsanwaltschaft zur Unterbringung seines Mandanten in einem psychiatrischen Krankenhaus für „völlig in Ordnung“. Er könne sich anschließen, denn „dass sich Vergleichbares wiederholen kann, ist völlig klar“.