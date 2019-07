Stiller Sport seit zehn Jahren in Wolfsburg

Es ist mucksmäuschenstill in der Sporthalle der Neuen Schule. Markus Hanssler kniet auf dem Hallenparkett. In einer Hand hält er einen Bogen. 2,30 Meter lang, asymmetrisch geformt. Mit der anderen Hand spannt er einen Pfeil in die Zugsehne. Hanssler erhebt sich. Wie in Zeitlupe zieht er an der...