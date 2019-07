Fall von Hepatitis A in Kita in der Goethestraße in Wolfsburg

Im Heilpädagogischen Kindergarten „Rappelkiste“ der Lebenshilfe in der Goethestraße ist ein Fall von Hepatitis A aufgetreten. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Das erkrankte Kind befindet sich in Behandlung. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich andere Personen angesteckt haben, steht die Stadt im engen Austausch mit der Kindergartenleitung. Das Gesundheitsamt hat die Eltern der Kinder, die mit dem betroffenen Kind in Kontakt standen, kontaktiert. Wegen der Ferien sei der Kindergarten derzeit nur schwach besucht. Den Eltern wurde empfohlen, bei ihren Kindern – sofern noch kein Impfschutz vorhanden – eine Impfung durchführen zu lassen. Diese kann in der Regel beim zuständigen Kinderarzt erfolgen. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes unter (05361) 282020 zur Verfügung. red