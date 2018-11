Schlägerei im Kaufhof: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits in der Nacht von Freitag, 9. November, auf Samstag, 10. November, im Kaufhof ereignete.

Stadtmitte. Gegen Mitternacht gerieten dort in Höhe der Einmündung zur Kantallee mehrere Personen aneinander.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits in der Nacht von Freitag, 9. November, auf Samstag, 10. November, im Kaufhof ereignete. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen Mitternacht gerieten dort in Höhe der Einmündung zur Kantallee mehrere Personen aneinander. Da zu dieser Zeit der Kaufhof noch recht belebt ist, sind die Ermittler sich sicher, dass Gäste der dortigen Lokalitäten den Vorfall beobachtet haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter

(0 53 61) 46 46-0

melden.