Skoda aufgebrochen – 2000 Euro Schaden

Unbekannte zerstörten am Dienstag in der Kleiststraße die Seitenscheibe eines weißen Skoda Fabia und stahlen sämtliches Gepäck – nebst Handtaschen, Portemonnaie, Mobiltelefonen und persönlichen Personaldokumenten. Der 55-jährigen Autobesitzerin aus dem Landkreis Kitzingen ist nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Die Frau hatte den Wagen gegen 15.20 Uhr in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt. Gegen 16.06 Uhr erlebte sie die Bescherung. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich bei den Beamten in der Polizeiwache in der Heßlinger Straße melden:

(0 53 61) 46 46-0

.