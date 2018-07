Auslosung live auf Facebook

Frank Jödicke blickt mehr in die Handy-Kamera von Fußball-Trainer Dennis Nagel denn auf seinen Laptop. Er spricht klar, deutlich und in kurzen Sätzen. Die Auslosung der vier Gruppen für das Benefizspiel am 18. Juli wird live über Facebook übertragen. 14 Mannschaften treten diesmal gegeneinander an,...