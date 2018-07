Ware nicht bezahlt: Angeklagte bleibt dem Gericht fern

Was soll ein Gericht machen, wenn der oder die Angeklagte nicht zum Termin erscheint? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann einen neuen Gerichtstermin ansetzen oder man kann einen Strafbefehl erlassen. Vor dieser Frage stand die Richterin am Wolfsburger Amtsgericht am Mittwoch. Von der Angeklagten...