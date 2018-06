Gleich zum Auftakt geht’s rund

Wolfsburg Die Porschestraße verwandelt sich zum Geburtstagswochenende in eine große Festmeile.

Im Laufe des Tages hat die Festmeile immer mehr Gestalt angenommen: Für die Sicherheit ist gesorgt, riesige eingerahmte Wasserkanister stehen am Eingang zur Fußgängerzone, ebenso Straßensperren. Die Polizei Wolfsburg gibt noch einmal den Sicherheitshinweis heraus: Während des Wochenendes wird im Rahmen des erarbeiteten Sicherheitskonzeptes ein Kamerasystem zur Videoüberwachung des Veranstaltungsgeländes eingesetzt.

Weiße Pagoden sind auf der Porschestraße aufgebaut. Der erste Sound-Check läuft am Rathaus. Um 16 Uhr geht es dann richtig los: Oldtimer sind angereist – und sind jetzt schon ein Hingucker. Auch ein Bulli darf nicht fehlen. Die ersten Lichter leuchten am Stand der Autostadt. Am Phaeno-Stand bearbeitet der siebenjährige Tim derweil mit vollem Eifer Schieferplatten.

Mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben geht’s hoch hinaus – 30 Meter, um genau zu sein! Hier können die Kinder Feuerwehrmann (und -frau) für einen Tag sein: Die vierjährige Tessa nimmt beispielsweise gleich hinter dem Lenkrad Platz. Und die DLRG wird das ganze Wochenende den Umgang mit Rettungsgeräten in einem riesigen Pool erklären. Viel zu sehen und entdecken hier! Zum Glück gibt es auf der Meile auch Orte zum Entspannen.