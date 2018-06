Neuer Raum für Jugend im Islamischen Kulturzentrum

„Jugend Raum geben“ – so hieß es kürzlich am Berliner Ring 39. Das Islamische Kulturzentrum in Wolfsburg eröffnete seinen ersten Jugendraum, der für Jugendliche zwischen 13 und 27 Jahren eine Begegnungs-, Spiel- und Lernstätte sein soll. An der Feier nahmen neben vielen Jugendlichen auch Vertreter...