Abysmal Paradise rockt

Stadtmitte Abysmal Paradise (Foto) war eine von drei Bands, die am Freitagabend auf der Bühne im Hallenbad rockte. Außerdem heizten Fallen Crown und Crowd Above Nine die Besuchern ein. Zum 10. Mal standen Bands der Jazz-Rock-Pop School of Music der Musikschule der Stadt Wolfsburg auf der großen Bühne im...