Im Rollstuhl über die Skater-Anlage sausen

Die fünfjährige Melissa Aylin Bülbül aus Bielefeld sauste am Samstag in ihrem Kinder-Rollstuhl über die Skater-Anlage im Allerpark. Hin und her, hoch und runter. „Sie ist kaum zu bremsen. Abends sind wir froh, wenn sie müde im Bett liegt.“ Das sagte ihr Vater Mustafa...