Rundgang am Geburtstag der Stadt

Gegründet am 1. Juli 1938, zählt Wolfsburg heute zu einer der jüngsten Stadtgründungen Europas. Passend zum Stadtgeburtstag bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Interessierten daher am am Sonntag, 1. Juli, einen Stadtrundgang durch 80 Jahre Wolfsburger Geschichte an. ...