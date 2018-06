Feiern, Genießen, Staunen: Kultur in Wolfsburg

Rock im Allerpark gehört zu den Höhepunkten im Wolfsburger Jahr: 2017 feuerten Tausende Fans die Donots an. In diesem Jahr sind die Guano Apes an der Reihe.

Kultur, Feiern, Lebenslust: Auch das ist Wolfsburg. Das Image der Industriestadt, in der die Menschen bloß leben, um zu arbeiten, ist überholt: Längst nicht nur das Kunstmuseum, das Theater, das Schloss mit seinen Institutionen und die Autostadt locken seit Jahren auch von außerhalb Besucher in die Stadt.

Was viele Wolfsburger besonders an dem Kulturleben lieben: Die jährlich wiederkehrenden Events, die nicht nur viel, sondern vor allem auch viel Qualität bieten. Bei Rock im Allerpark lässt es sich so richtig schön ausrasten, bei Cirque Nouveau kann sich die ganze Familie staunend vor der Hafenbühne versammeln und bei Movimentos wird dem Tanz in all seinen Facetten gehuldigt.

Dabei entdeckte die junge Stadt erst nach und nach die Kultur für sich. Spätestens in den 1970ern kam Bewegung in die Szene. Und heute? Ist der kulturelle Jahreskalender voll mit spannenden und anregenden Veranstaltungen.

Seit Anfang der 1990er-Jahre etwa gehört die Internationale Sommerbühne dazu. Tolle Künstler aus der ganzen Welt sind hier jedes Jahr zu Gast – und das im historischen Ambiente des Schloss-Innenhofs. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Autostadt in ein winterliches Märchenland mit Eiskunstlauf-Shows und anderen Attraktionen.

Hinzu kommen Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen und noch vieles mehr: Nachwuchskünstler können immer wieder die großen Bühnen erobern und ihr Talent unter Beweis stellen. Wolfsburg ist eine vielseitige und bunte Stadt – offen, jung und inspirierend. Auch auf kultureller Ebene!