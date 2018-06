Das Büro im Smartphone-Format

VW bastelt am Büro der Zukunft. Es könnte sehr klein werden. So klein, dass es in die Hosen- oder Handtasche passen würde. Denn viele Arbeitsvorgänge werden die Mitarbeiter vielleicht schon bald mit dem dienstlichen oder privaten Smartphone erledigen. Noch ist es nicht so weit. Aber wenn die vom Betriebsrat und der Konzern-IT entwickelte Initiative „IT für alle“ Erfolg hat, dann könnte die Digitalisierung der Verwaltung ganz schnell Fahrt aufnehmen. Vorgestellt wurden dieses und andere Projekte kürzlich auf dem IT-Symposium in Wolfsburg, an dem Mitglieder des Konzern- und Markenvorstands, des Top-Managements und des Betriebsrats teilnahmen.

Grundsätzlich geht es darum, die Arbeit und Prozesse im Unternehmen „noch einfacher und effizienter zu gestalten“, wie Volkswagen mitteilte. Konkret ging es unter anderem um die weitere Digitalisierung in der Produktion, um selbstlernende Programme (Bots), die Beschäftigte bei administrativer Arbeit unterstützen, und um besagte Initiative „IT für alle“. Sie soll allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marke Volkswagen einen Zugang zu digitalen Medien und Arbeitsinstrumenten ermöglichen. Ziel ist es, die Erstellung, Aktualisierung und Verwaltung von Zeitplänen und Aufgaben, die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, die Weiterbildung und Einarbeitung sowie die schnelle Verbreitung interner Nachrichten für Beschäftigte in Fabrik und Büro weiter zu verbessern. Ein Top-Thema ist dabei die zunehmende Erledigung über das dienstliche oder private Smartphone. Womit VW dem Büro im Westentaschenformat dann schon ein Stück näher gekommen wäre.

Frank Witter, Konzernvorstand für Finanz und IT, skizzierte die Aufgaben der IT so: „Sie muss sämtliche Prozesse im globalen Mobilitätskonzern Volkswagen absichern und zukunftsfähig machen, sowie zeitgleich digitale Zukunftsthemen für das Unternehmen erschließen. Wir bauen unsere IT-Kompetenz deshalb weiter aus, denn wir wollen unseren Kunden beste Produkt- und Serviceerlebnisse bieten und unsere Mannschaft in Fabrik und Büro noch besser unterstützen, um die Effizienz im Unternehmen weiter zu steigern.“

Ein Beispiel aus dem Alltag ist folgendes: Vertreter der Konzern-IT stellten Erprobungsprojekte von selbstlernenden Systemen vor – also Bots. Diese Systeme lernen durch intelligente Datenanalyse und können für Mitarbeiter beispielsweise wiederkehrende administrative Schritte (etwa Freigaben oder Beauftragungen) selbstständig vorbereiten und zur Entscheidung vorlegen. Für Betriebsratschef Bernd Osterloh ist wichtig, dass „wir bei Volkswagen auch in diesem Bereich noch stärker auf Eigenleistungen statt auf gekaufte Lösungen setzten können und sollten. Dazu brauchen wir mehr Personal in der IT und mehr Angebote für die Weiterqualifizierung der Beschäftigten. Denn zum Erfolg kommen wir nur mit top ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen. Sie sind das Herz der IT.“