Von der Betriebskrankenkasse zur „Spitzenmedizin“

Wolfsburg Die Barmer wurzelt in der VW BKK. 40 000 Versicherte zählt sie in Wolfsburg und lobt zum Stadtjubiläum einen Wettstreit aus.

Krankenkasse. Klar, da ist jeder drin. Als Kind versichert über die Eltern, später, wenn man auf eigenen Füßen steht, den ersten Job hat, selbst krankenversichert. Eine, die sich in Wolfsburg im Konzert der Gesundheitskassen mit 40 000 Mitgliedern präsentiert, ist die Barmer, 1940 entstanden aus der Betriebskrankenkasse der Volkswagen AG.

Stefan Lorenz, 49, gelernter Krankenkassenbetriebswirt und seit 2017 Regionalgeschäftsführer der Barmer, schildert, wie sich die Kasse über die Jahrzehnte hinweg verändert hat, wo man derzeit steht und was die Aufgaben der Zukunft sind.

„Als ich 1985 mit meiner Ausbildung zum Sozialversicherungsangestellten begonnen habe, wurden die Leistungen an die Versicherten noch handschriftlich auf Mitgliederleistungskarten eingetragen“, blickt er schmunzelnd zurück. „Auch die Beitragskonten der Betriebe und freiwilligen Mitglieder wurden noch händisch geführt. Heute sind ganz viele Prozesse vollständig automatisiert.“

Zudem habe es einen Konzentrationsprozess auf dem Krankenkassensektor gegeben, der die gesamte Anzahl der Versicherer deutlich reduziert hat. Lorenz: „1970 waren es 1 815 gesetzliche Krankenkassen, 20 Jahre später 1147 und im Jahr 2000 dann noch 420. Heute gibt es bundesweit 110 Kassen.“

Dem Rückgang der Anbieter liegt zumeist die Fusionierung mit anderen Kassen zugrunde, so wie sie auch in Wolfsburg ablief. Blickt man auf den Stammbaum der heutigen Barmer in Wolfsburg, zeigt sich, dass sie ihre Wurzeln in der Betriebskrankenkasse hat, in die jeder, der bei Volkswagen nach Werksgründung arbeiten wollte, eintrat. Der Wolfsburger Barmer-Chef Lorenz dazu: „Die VW-Betriebskrankenkasse hat somit ihren Ursprung in der Grundsteinlegung des VW-Werkes. Blickt man noch weiter zurück, wurde der Startschuss für die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland mit Reichskanzler Otto von Bismarck im Jahr 1881 gegeben. Ausgangslage war die Entstehung der Arbeiterklasse im Zuge der Industrialisierung. Die Menschen mussten ja abgesichert werden.“

Die VW-Betriebskrankenkasse sei dann im Zuge des Autobooms schnell gewachsen, Mitgliedersorgen gab es kaum.

Heute buhlen die Krankenkassen allerdings um jedes Mitglied, durch attraktive Leistungen sollen Neueinsteiger geworben, Bestandsmitglieder gehalten werden.

Wie stellt sich die Barmer für die Zukunft auf? Stefan Lorenz: „Wir wissen, dass die weitere Konzentrierung der Krankenkassenlandschaft von uns eine starke Kundenorientierung und eine hervorragende Beratung verlangen.“

In der Praxis bedeute dies für die Versicherten, dass die Öffnungszeiten im Kundengebäude auf dem Willy-Brandt-Platz montags bis donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr größtmöglichen Service bieten sollen.

„Außerdem gibt es in Wolfsburg noch den Autoschalter“, erklärt Lorenz, dem darüber hinaus ein weiterer Punkt wichtig ist: „Unsere Service-App, mit der unsere Kunden ihre Krankmeldung abfotografieren und das Foto direkt an uns weiterleiten können. Wenn man krank ist, braucht man somit nicht mehr persönlich zur Krankenkasse.“

Lorenz unterstreicht zudem: „Wichtig ist uns die Bereitstellung von Spitzenmedizin, die hilft, wenn die Kunden krank sind.“

2017 war die Barmer GEK mit der Deutschen BKK, unter deren Dach zuvor die BKK Post, die BKK ESSANELLE und weitere Krankenkassen zusammengegangen waren, verschmolzen.

Nicht zuletzt um Prophylaxe geht es der Kasse, die sich die Farbe grün gegeben hat. Ernährungsberatung, die Förderung von sportlichen Angeboten in Vereinen zählen dazu. In der Öffentlichkeit präsent sein und die Versicherten möglichst dauerhaft in Bewegung bekommen, lautet die Parole. So geschehen auch beim Tag der Niedersachsen 2017. Fitnessexperten und Sport-Promis, darunter Judo-Weltmeisterin Giovanna Scoccimarro, waren beim Sportlercafé von Barmer und Wolfsburger Nachrichten vertreten. Vor der Bühne gab es Mitmachaktionen und Workouts, bei denen die Passanten ins Schwitzen kommen konnten.

Zum 80. Stadtgeburtstag startet die Barmer jetzt noch eine besondere Aktion: Sie sucht den oder die Versicherte, die die meisten Versicherten-Jahre aufbringt. Wichtig: Möglichst früh, am besten noch bei der VW-Betriebskrankenkasse sollte der Grundstein der Mitgliedschaft gelegt sein und im Laufe der Jahre nicht unterbrochen sein.

Den Sieger, die Siegerin der Aktion erwartet bei der Barmer eine Überraschung! Mehr wird hier nicht verraten.

Alle Bewerbungen nimmt der Wolfsburger Barmer-Chef per Postkarte an. Adresse: Stefan Lorenz, Willy-Brandt-Platz 8, 38440 Wolfsburg.