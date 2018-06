Nostalgische Gefühle beim Blick auf die Fotos

Gerda und Günter Franzkowiak schwelgen in Erinnerungen bei den vielen Fotos aus ihrem Leben in Wolfsburg.

Kaum zu glauben: So sah die Braunschweiger Straße in den 1950er-Jahren aus. Eine Schafherde wird man dort heute lange suchen...

Seit er sieben Jahre alt ist, wohnt Günter Franzkowiak in Wolfsburg – im Jahr 1940 kam sein Vater, der zuvor zusammen mit Hugo Bork in Gronau gearbeitet hatte, nach Wolfsburg. Seine Frau Gerda lebte da schon zwei Jahre in Ehmen, seit ihrer Geburt nämlich. In diesem Herbst wird sie 80 Jahre alt – genauso wie die Stadt, die das Leben ihrer Familie so geprägt hat.

Oder hat die Familie doch eher die Stadt geprägt? Immerhin arbeitete Günter 45 Jahre lang bei VW, auch Gerda war dort tätig, schließlich auch beim Amtsgericht und in der Stadtverwaltung. Und prägend ist sicher auch, was Günter in den letzten acht Jahrzehnten auf Fotopapier gebannt hat: Ansichten von Wolfsburg, die heute schon fast vergessen sind. „In unserer ersten gemeinsamen Wohnung auf dem Rabenberg hatten wir eine Dunkelkammer im Bad“, erinnert sich Gerda. „Da habe ich immer mitgeholfen, die Fotos zu entwickeln.“

„Historische Städte können schon schön sein, aber Wolfsburg geht mit der Zeit.“ Gerda Franzkowiak, lebt seit 80 Jahren in Ehmen.

Die Leidenschaft zu fotografieren bekam Günter von einem Nachbar eingeimpft: Vom Erstkontakt an gab es kein Halten mehr. In der Natur, auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub: Immer war die Kamera dabei. Auch, als er seine Gerda kennenlernte, auf einer Hochzeit, auf der er als Fotograf unterwegs war. Noch ein großer Tag steht für beide dieses Jahr an: die diamantene Hochzeit.

Wie sie den Wandel in Wolfsburg erlebt haben, über die Jahrzehnte? „Man merkt es erst so richtig, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, wie es früher aussah“, erzählt Gerda. Da sind die Fotos eine gute Gedächtnisstütze. Die Braunschweiger Straße stadteinwärts, kurz vor der Kreuzung, an der es zum Rabenberg geht – Schäfchen grasen gleich neben dem Asphalt. Die Kreuzung Porschestraße/Heinrich-Heine-Straße, noch ohne Theater, Südkopf-Zentrum, Kunstmuseum. „Ich mag es, dass die Stadt so modern ist und aufgeschlossen – das zeigt sich auch an der Kulturszene“, findet Gerda.

Und Günter? Der fotografiert immer noch, aber nicht mehr so viel. „Ich habe schon ein nostalgisches Gefühl, wenn ich die Fotos anschaue. Einige davon waren auch schon in einer VW-Publikation; auch an Wettbewerben habe ich teilgenommen.“ Aber im Grunde sei es schlicht der Spaß am Fotografieren gewesen, der ihn antrieb. „Ich hatte nie ein bestimmtes Konzept, alle Fotos sind aus der Intuition, aus einem Gefühl heraus entstanden“, erzählt der 85-Jährige.

Heute führt sein Sohn das Hobby-Fotografieren weiter; und zum Teil verwaltet er auch die Werke seines Vaters. Dazu gehören immerhin auch mehr als 6000 Dias, die Günter Franzkowiak in akribischer Arbeit eingescannt und sortiert hat. Jedes Jahr gibt es einen Kalender von Günter und Gerdas Sohn zu Weihnachten, mit Bildern aus der gemeinsamen Vergangenheit. Nicht nur in Wolfsburg: Auch Dänemark-Urlaube mit dem alten Käfer wurden auf Zelluloid gebannt.

Immer wieder aber kehrten Gerda und Günter nach Wolfsburg zurück: auch in der Fotografie. „Historische Städte können schon schön sein“, findet Gerda, „aber Wolfsburg geht mit der Zeit.“ Und die zeichnet die Stadt aus, wie sich auf Günters Fotos nachvollziehen lässt.