Eine Ausstellung zeigt Wolfsburgs Wahrzeichen

Was repräsentiert Wolfsburg am besten? Ist es das gerahmte Wappen aus den 1940er-Jahren, das großformatig an der Wand prangt? Ist es der Gartenzwerg im VfL-Trikot, der sich lachend an eine kleine Ausgabe der Schornsteine des Kraftwerks lehnt? Oder lässt sich die Essenz der Stadt doch eher in der Kaffeetasse begreifen, die eine Zeichnung des Stufenhochhauses ziert?

Vielleicht ist es ja all das, zusammen mit den weiteren Exponaten der Ausstellung „Wolfsburger Wahrzeichen“, die im Stadtmuseum läuft. Arne Steinert ist der Kurator der Schau, deren Ausstellungsstücke manchmal hart an der Grenze des Geschmacks kratzen – und auch schon mal unfreiwillig komisch sind. „Da ist zum Beispiel die Broschüre der Sparkasse, die Wolfsburg als ,Stadt im Grünen’ bezeichnet“, erzählt Steinert – zu sehen ist der Schriftzug auf dem Deckblatt zusammen mit einer Abbildung des Kraftwerks. Alles in knallrot. „Manches ist eben auch nicht so gelungen“, sagt Steinert augenzwinkernd.

„Viele haben gesagt, dass das Grün für sie ein Wahrzeichen der Stadt ist. Das finde ich spannend.“ Arne Steinert ist der Kurator der Schau.

Gelungen ist dafür die Ausstellung. In Abschnitten wird die Entwicklung des Selbstverständnisses der Stadt auf der einen und die Fremdwahrnehmung auf der anderen Seite beleuchtet. Die großen Themen liegen auf der Hand: VW-Werk, der Käfer, der Wolf, das Schloss.

„Das sind die unübersehbaren Wahrzeichen“, sagt Steinert. Dann gibt es die heimlichen Wahrzeichen – der Kult-Kiosk am Rothenfelder Markt, die VW-Currywurst, der ICE, der vorbeirauscht.

Für die Schau hat das Team des Stadtmuseums aber auch unter den Wolfsburgern selbst nachgefragt: „Es ist wichtig, wie die Bürger ihre Stadt empfinden“, so Steinert. Und da wurde auch Überraschendes genannt. „Viele haben gesagt, dass das Grün für sie ein Wahrzeichen der Stadt ist. Das finde ich spannend – und schade, dass die Stadt diesen Aspekt kaum nach außen trägt“, berichtet Steinert.

Die Schau soll dabei weniger das eine echte Wahrzeichen küren: Sondern die Besucher anregen, sich damit auseinanderzusetzen, was Wolfsburg für sie persönlich bedeutet. Und ihre Meinung zählt: Jeder darf über „sein“ Wahrzeichen abstimmen, oder eigene Ideen beitragen. Das Ergebnis soll am Ende der Ausstellung ausgewertet werden. Es ist eine Suche nach Identität, in einer Stadt, die mit ihren 80 Jahren vielleicht gerade in der Pubertät steckt.

WOLFSBURGS WAHRZEICHEN Die Ausstellung ist bis zum 9. September in den Schlossremisen zu sehen.