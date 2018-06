Bußgeld und Fahrverbot für 32-Jährigen

Wolfsburg 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei und einen Monat Fahrverbot erwarten einen 32 Jahre alten Wolfsburger, der am späten Mittwochabend auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben mit 88 Stundenkilometern gemessen wurde. Wie allgemein innerorts üblich gilt auch auf dieser Strecke ausgangs des Autotunnels die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Donnerstag mitteilte, wurden zwischen 22 und 23.30 Uhr die Geschwindigkeit von 50 Fahrzeugen gemessen, von denen insgesamt fünf Fahrer deutlich zu schnell unterwegs waren. Außer dem 32-Jährigen müssen sich laut Polizeisprecher Claus noch zwei weitere Fahrzeugführer neben Bußgeld und Punkten auf ein Fahrverbot einstellen.