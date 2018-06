Diebe stehlen VW-Bus – 30000 Euro Schaden

Wolfsburg Unbekannte Autodiebe stahlen im Wolfsburger Ortsteil Neuhaus einen knapp drei Jahre alten VW-Bus im Wert von etwa 30 000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Ermittlungen zufolge hatte der 66-jährige Besitzer seinen Multivan am Dienstagabend vor seiner Garage in der Straße Raumeholz abgestellt. Am Mittwochabend bemerkte der 66-Jährige das Fehlen seines graumetallic lackierten Fahrzeugs. Der VW-Bus wies an der rechten Schiebetür und auch am rechten hinteren Radkasten nach einem Unfall Dellen auf, erläuterte der Besitzer den Beamten. Zeugen des Vorfalls, der sich vermutlich bereits in der Nacht zu Mittwoch ereignet hatte, wenden sich an die Polizei Vorsfelde unter Tel: (0 53 63) 99 22 90.

