Weinfest ist eröffnet

Stadtmitte. Die 32. Wolfsburger Weintage wurden am Mittwoch offiziell eröffnet. Noch bis Samstag, 16. Juni, bieten fünf Winzer in der Porschestraße unterm Glasdach den Besuchern ihren Rebensaft an. Geöffnet sind die Stände täglich von 12 Uhr an. Am heutigen Donnerstag spielt von 17 Uhr an die Band „Scotland & Yard“, morgen ist sie von 18 Uhr an zu hören. Am Samstag legt DJ Papa Joe Wunschmusik auf. Und ab 20 Uhr sind Schlager auf dem Hugo-Bork-Platz zu hören.Foto: regios24/