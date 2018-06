IHK zeichnet Ritz-Carlton für sehr gute Ausbildungsqualität aus

Das Ritz-Carlton ist top in Sachen Ausbildung. Das bestätigt dem Unternehmen jetzt das neue Qualitätssiegel „Exzellente Ausbildungsqualität“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg – als erstem Betrieb in Wolfsburg. „Wir bilden schon viele Jahre erfolgreich in unterschiedlichen...