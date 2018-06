Westhagen Pro Integration und Förderverein MeiNZ bieten gemeinsam das Projekt „Westhagener Teegespräche“ an. Die Treffen bieten Raum für persönliche Begegnungen und Gespräche, heißt es in einer Mitteilung. Es sei eine für alle Interessenten offene Runde. Das erste „Teegespräch“ findet am Mittwoch, 13. Juni,...