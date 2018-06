So sieht die neue Brücke aus!

Der Bauausschuss befürwortete ihn am Donnerstag einstimmig. Noch in diesem Jahr sollen die Vorbereitungen beginnen. Der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau, Oliver Iversen, kündigte ein äußerst pflegeleichtes und langlebiges Bauwerk an. Die Stahlbetonbrücke werde mindestens hundert Jahre halten, versprach er. Allerdings wies er auch auf einen Nachteil hin: „Wir müssen über ein halbes Jahr...