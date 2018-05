Polizei greift in Westhagen hart durch

Klartext über die Zustände in Westhagen wurde am Donnerstag in der Ortsratssitzung gesprochen. Aline Decker von der Polizei berichtete, wie sich diese im vergangenen Jahr Respekt verschafft hat, der vorher fehlte. Bis 2017, sagte Decker, sei es in Westhagen regelmäßig zu Übergriffen auf Polizeibeamte gekommen. Polizisten hätten keine Verkehrsunfälle mehr aufnehmen oder Verkehrsverstöße ahnden können, weil sie bei ihrer Arbeit ständig...