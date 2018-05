Ortsrat lädt zum Senioren-Bingo

Detmerode Neue Wege im Rahmen der Seniorenwoche beschreitet dieses Jahr der Ortsrat Detmerode, in Zusammenarbeit mit der Neuland Wohnungsgesellschaft. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 8. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Nachbarschaftstreff Neue Burg in der...