Erinnerungen an 1945

Foto: privat

Wolfsburg. Am Allersee trafen sich 17 ehemalige Schülerinnen, die im Herbst 1945 in den damaligen Baracken an der Heinrich-Heine-Straße eingeschult wurden. In fröhlicher Runde kamen die Frauen im Hotel am Allersee zusammen und tauschten sich über einstige Schulstreiche und bereits verstorbene Klassenkameraden der reinen Mädchenklasse aus, schreiben sie in einer Mitteilung. Erstaunt über den Anblick der Stadt seien vor allem diejenigen gewesen, die seit ihrer Schulzeit nicht mehr in Wolfsburg gewesen sind. Foto: privat