Wenige Feuerwehreinsätze nach Gewitter und Starkregen

Wolfsburg Vor Unwetter war gewarnt worden – doch in Wolfsburg blieb es am Dienstagabend aus, wie die Feuerwehr gegen 23 Uhr mitteilte.

Kurze Zeit Starkregen und Blitze gab es gegen 18 Uhr, dann folgte ein Standard-Gewitterabend. „Die Einsätze liefen bei uns nicht unter Unwetter“, hieß es vonseiten der Feuerwehrleitstelle.

Möglicherweise durch einen Blitz und die anschließende Erschütterung wurde ein Brandmelder in einem Betrieb an der Daimlerstraße ausgelöst. Ein Löschzug rückte aus, hatte aber vor Ort nichts zu tun. Dann meldeten Passanten in Hehlingen, es seien Äste auf die Straße gefallen. Die hatte die Feuerwehr schnell weggeräumt. Nicht Starkregen, sondern offenbar eine defekte Pumpe war schuld daran, dass Wasser in den Technikraum des Schwimmbades Fallersleben eindrang. Die Einsatzkräfte pumpten es ab.