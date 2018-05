Altkleider- und Müllcontainer stehen in Flammen

Wolfsburg In der Nacht zum Dienstag mussten in der Laagbergstraße im Stadtteil Hohenstein ein brennender Müllbehälter und ein Altkleidercontainer von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Sachbeschädigung aus. Zunächst wurden die Einsatzkräfte nur zu dem Brand eines Müllbehälters nahe des Brucknerrings gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wenig später entdeckten Beamte nur etwa 200 Meter weiter noch einen weiteren qualmenden Altkleidercontainer nahe einem Einkaufmarkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen sollen sich mit der Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder